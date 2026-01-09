Lazio, Palma esalta Taylor: "Perfetto per Sarri. E con Timber..."

La Lazio ha il suo nuovo centrocampista. Kenneth Taylor nella serata di ieri ha raggiunto la Capitale per iniziare la sua nuova avventura biancoceleste e nei prossimi giorni, in attesa del transfer, si metterà al servizio di Sarri. Per scoprire chi è Taylor, i suoi punti di forza e quelli deboli, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'osservatore ed esperto di calcio olandese Marco Palma.

CARATTERISTICHE - "Un giocatore forte. Ricopre i tre ruoli che fa Sarri. Può fare il playmaker, mezz’ala a destra e a sinistra. Ha inserimento, il gol nelle gambe, ha sempre segnato. Ha fatto tutta la trafila dell’Olanda e oggi gioca nella Nazionale maggiore. Secondo me si esprime benissimo nell’organizzazione del gioco, dà benissimo i tempi. Ha fatto anche il trequartista. Ha un mancino educatissimo. Il punto debole? Un po’ umorale. Ogni tanto esce dal campo, ma può crescere”.

REIJNDERS - “Se ha qualcosa di Reijnders? Un ottimo paragone. Reijnders è più bravo dalla cintola in su, lui è più organizzatore. Vengono dalla stessa scuola. Se viene utilizzato come organizzatore di gioco può farlo anche meglio. Riesce nell’ultimo passaggio, al di là del piede che usa. Se ha la possibilità di tirare lo fa”.

IL MOTIVO DELLA CESSIONE - “L’Ajax quando fiuta che non vincerà il campionato i giocatori li vende, soprattutto se è una plusvalenza pulita. Io so che vuole fare il titolare, gli piace il gioco d’attacco. Il 4-3-3 di Sarri in Olanda è molto stimato e anche questo incide”.

FASE DIFENSIVA - “Quando fa la mezzala la fa molta di spinta e si sacrifica meno in difesa. Davanti alla difesa però legge bene le linee. La fase difensiva la sa fare, ma ì con l’Ajax è disabituato a farla, se non contro le big. Se riesce a superare l’ambientamento non farà difficoltà”.

CALCI PIAZZATI - “È bravo anche sui piazzati: punizione, calci d’angolo e sui rigori. È molto freddo”.

AMBIENTAMENTO - “Penso che possa essere pronto, viene anche da una squadra dove c’è maretta, quindi è formato. Deve inserirsi nel tessuto sociale e nella squadra. Gli olandesi faticano in questo, ma se riescono a superare quest’ostacolo non hanno limiti".

CONOSCENZE TATTICHE - “Il metodo lo apprende. L’Ajax tatticamente ha cambiato molto in questi anni, ma lui è sempre primo nelle classifiche di rendimento. Credo ci sia stato uno studio dietro, secondo me è congeniale”

TIMBER - “Timber è un centrocampista più difensivo. È seguitissimo, lo seguono da vicino anche Napoli e Borussia Dortmund. Ha meno capacità dalla cintola in su. È un giocatore di quantità, ha anche qualità. Fa più legna. È uno dei protagonisti del Feyenoord, ha polivalenza. Hanno giocato insieme, due mezzali e avevano un regista dietro”.

<