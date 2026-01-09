Lazio, Cardone: "Ora tutto su Toth. E Taylor può giocare già domenica"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mentre la sessione di mercato è già entrata nel vivo, la Lazio festeggia i suoi 126 anni di storia in un giorno da sempre speciale per ogni tifoso. Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, ha fatto a Radiosei un punto sulle trattative, mettendo l'operazione Toth come prioritaria per la dirigenza. Poi, pensando già alla partita di domenica contro il Verona, si è sbilanciato sulla presenza di Taylor. Ecco le sue parole:

"Sul fronte mercato, Taylor ha svolto le visite in mattinata: è lui il colpo per la Lazio, mentre l’attaccante serbo è da scoprire. Taylor è un classe 2002 che nell’Ajax aveva un ruolo importante, è una mezzala mancina che dovrà dare un contributo importante. Ora l’obiettivo è Toth, che è già in nazionale; mi dicono che sia un Barella ma più alto. Sarebbe quindi la mezzala destra, ovviamente Barella è uno degli interpreti più forti in quel ruolo.

Ratkov non penso giochi domenica, dopo le parole di Sarri, Taylor invece sì; dipenderà anche dai segnali che in questi giorni il tecnico riceverà da Belahyane”.