Lazio, Taylor si racconta: "Non mollo mai. Mi piace inserirmi per fare gol"
Kenneth Taylor è l'ultimo arrivato in casa Lazio. Il centrocampista olandese arriva a titolo definitivo dall'Ajax, portando grande qualità ed esperienza al centrocampo di Sarri, che potrà così contare su un'alternativa diversa all'ormai ex biancoceleste Guendouzi.
Raccontandosi ai canali ufficiali del club nella sua prima intervista, Taylor ha parlato un po' di sé stesso, soffermandosi sulle sue caratteristiche e svelando ai tifosi biancocelesti pregi e difetti del suo modo di giocare:
"Se devo parlare di me, direi che il mio punto di forza è che non mollo mai, mentre il mio difetto è che alle volte sono un po’ testardo. Nel calcio ci sono tanti tipi diversi di giocatori: con passaggio, visione di gioco, dribbling. Da centrocampista puoi avere tante qualità. È proprio questo il bello del calcio ed è qualcosa che apprezzo molto. Cerco sempre di inserirmi in area per segnare, perché alla fine i gol sono una delle cose più importanti del calcio. Devi segnare quindi cerco sempre di farmi trovare pronto".