Lazio, chi è Timber: il jolly del Feyenoord che può rinforzare la mediana

Quello di Quinten Timber è un profilo interessante, tornato solamente nelle ultime ore in orbita Lazio per il centrocampo. Dopo aver chiuso Taylor, i biancocelesti stanno spingendo per l'arrivo di Alex Toth dal Ferencvaros, ma, se non dovesse concretizzarsi, la mediana di Sarri potrebbe essere arricchita da un altro olandese, stavolta proveniente dal Feyenoord, che dalla parti di Formello era stato già valutato a dicembre.

LA CARRIERA - Originario di Curacao ma nato in Olanda, il classe 2001 cresce insieme al fratello gemello Jurrien, ora difensore all'Arsenal, nel settore giovanile dell'Ajax, disputando, poi, un'ottima prima stagione in Eredivisie con la maglia dell'Utrecht. Nel 2022, sbarca per circa 7 milioni di euro alla corte del Feyenoord, dove si mette in mostra come uno dei prospetti più interessanti dell'intero campionato olandese, finendo anche nel giro della nazionale Oranje, con la quale ha disputato 8 gare e realizzato un gol.

RUOLO E NUMERI - Alto 179 cm, Timber gioca principalmente come mediano o centrocampista centrale, distinguendosi per le sue abilità difensive e nei contrasti. Grazie alla sua qualità palla al piede, però, ha ricoperto numerosi ruoli in carriera, accumulando presenze anche da difensore centrale, trequartista e alle volte persino da esterno. In 119 presenze nel campionato olandese, Quinten ha totalizzato 19 reti e 18 assist, mentre nella stagione in corso, ha messo a segno 4 gol e servito 3 assist in 22 apparizioni tra tutte le competizioni.

OCCASIONE - Nonostante l'età relativamente giovane (24 anni), Timber ha già accumulato grande esperienza, anche a livello internazionale, il che lo rende un ottimo candidato per il centrocampo biancoceleste. Il giocatore è in scadenza a giugno, motivo per cui, nonostante Transfermarkt.it lo valuti 25 milioni di euro, il Feyenoord potrebbe liberarlo a meno. Alex Toth resta sicuramente il favorito della dirigenza, ma un eventuale arrivo dell'olandese porterebbe sicuramente muscoli e qualità alla mediana della Lazio.