Lazio, Caicedo non si dimentica: gli auguri per i 126 anni
09.01.2026 13:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Giornata speciale in casa Lazio, è stato raggiunto il traguardo dei 126 anni di storia, emozioni e battaglie. Non poteva dimenticarsi un appuntamento così importante Felipe Caicedo che, come sempre, anche stavolta ha avuto un messaggio d'affetto per la sua squadra del cuore.
"Auguri e sempre Forza Lazio" è il messaggio che si legge nel post pubblicato su "X" a corredo del video pubblicato dalla società tramite i canali social ufficiali.
