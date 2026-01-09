Lazio, Taylor è pronto a firmare: il dettaglio sul contratto

09.01.2026 14:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Taylor è pronto a firmare: il dettaglio sul contratto

Kenneth Taylor è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista è sbarcato a Roma nelle ultime ore e ha già svolto le visite mediche di rito. A breve è attesa anche l'ufficialità.

Come riportato dal giornalista olandese Johan Inan su X, il classe 2002 firmerà un contratto da 4 anni e mezzo, fino al 2030. Un lungo accordo per lui, sintomo della fiducia della società biancoceleste sul calciatore. 

Di seguito il post.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.