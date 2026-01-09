Lazio, Taylor è pronto a firmare: il dettaglio sul contratto
Kenneth Taylor è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista è sbarcato a Roma nelle ultime ore e ha già svolto le visite mediche di rito. A breve è attesa anche l'ufficialità.
Come riportato dal giornalista olandese Johan Inan su X, il classe 2002 firmerà un contratto da 4 anni e mezzo, fino al 2030. Un lungo accordo per lui, sintomo della fiducia della società biancoceleste sul calciatore.
Di seguito il post.
Daar zul je 'm hebben! Kenneth Taylor heeft zojuist zijn krabbel onder 4,5-jarig contract gezet bij Lazio. De middenvelder kan zondag debuteren tegen Hellas. Dan zal hij voor het eerst in 16 jaar shirt van andere club dan Ajax dragen. Het blauw van Lazio met rugnummer 24 dus 🇮🇹✅ pic.twitter.com/8Fp7XlRUDr— Johan Inan (@JohanInan) January 9, 2026