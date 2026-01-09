Giudice Sportivo | Fiorentina multata dopo la Lazio: cos'è successo
09.01.2026 16:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
È uscito il referto del Giudice Sportivo riguardo all'ultimo turno di Serie A. Dopo la gara contro la Lazio, pareggiata 2-2, la Fiorentina è stata multata di 5mila euro a causa del comportamento dei suoi tifosi nel settore ospiti dell'Olimpico.
Di seguito il motivo dell'ammenda.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
