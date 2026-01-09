Lazio | Basic è out, salta il Verona: le ultime sulle sue condizioni
09.01.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Niente Verona per Toma Basic. Durante il primo tempo contro la Fiorentina, il centrocampista della Lazio era stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico.
Secondo quanto riportato da Radio Laziale, dagli esami effettuati in mattinata sono state escluse lesioni, ma salterà comunque la prossima gara di campionato.
La speranza di Sarri, quindi, è che possa tornare immediatamente dopo la partita del Bentegodi: in quella successiva, la Lazio affronterà il Como di Fabregas.