Lazio, Guendouzi tra le migliori cessioni della storia. E Castellanos...

Matteo Guendouzi è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il centrocampista francese lascia la Lazio dopo due anni e mezzo, un'avventura fatta di alti e bassi ma inequivocabilmente intensa. La sua cessione, da circa 27 milioni di euro più due di bonus, garantisce alla Lazio un tesoretto importante da poter reinvestire. Il sostituto, Kenneth Taylor, già è arrivato a Roma e sarà a disposizione di Sarri per la sfida di domenica contro il Verona.

Insieme alla cessione di Castellanos a West Ham per 30 miioni di euro, quella di Guendouzi entra di diritto nella top ten delle cessioni della storia della Lazio. Le prime tre posizioni sono occupate da tre calciatori presi da Cragnotti: Vieri (passato all'Inter per oltre 46 milioni di euro), Nedved (passato alla Juventus per 45 milioni) e Veron (passato al Manchester United per 43 milioni).

Per quanto riguarda invece l'era Lotito, la cessione più remunerativa è quella che ha portato Milinkovic-Savic all'Al-Hilal per 40 milioni di euro nel 2023. Alla stessa cifra fu venduto Crespo all'Inter nel 2002, poco meno costò al West Ham Felipe Anderson sette anni e mezzo fa. A completare la top ten ci sono poi le cessioni di Nesta (31 milioni al Milan), Keita Balde (30 milioni al Monaco), Castellanos (30 milioni al West Ham) e Correa (5+25 milioni all'Inter nell'estate 2021).

La cessione di Guendouzi si posiziona quindi all'undicesimo posto, appena fuori dalle prime dieci posizioni, davanti comunque a cessioni importanti come quelle di Salas e Kolarov.