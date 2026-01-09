Calciomercato Lazio | Dall’Inghilterra: “Piace Patterson dell’Everton”

CALCIOMERCATO LAZIO - La società biancoceleste è attiva sul mercato, mai così tanto a gennaio. L’obiettivo è quello di reinvestire i soldi guadagnati dalle cessioni di Guendouzi e Castellanos, regalando così a Maurizio Sarri gli innesti giusti per rinforzare la rosa, soprattutto dopo il blocco del mercato estivo.

Centrocampo e attacco sono i ruoli su cui Lotito e Fabiani stanno focalizzando maggiormente l’attenzione. Ma si stanno tenendo d’occhio anche profili per rinforzare il reparto arretrato.

Il nuovo nome proviene da Liverpool. Stando a quanto riportato da Sky Sport News, in Inghilterra, la Lazio sarebbe tra le squadre interessate a Nathan Patterson, terzino classe 2001 di proprietà dell’Everton.

Il suo contratto è in scadenza nel 2027, può essere in occasione per rinforzare la fascia destra, soprattutto qualora Lazzari dovesse lasciare Formello (c’è il Sassuolo su di lui). La Lazio però non è l’unica squadra interessata: sul terzino scozzese, infatti, ci sono anche Siviglia e Bologna. Situazione da monitorare.