Lazio, ecco il nuovo centrocampista: Taylor è arrivato a Roma - FOTO&VIDEO
08.01.2026 21:01 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
AGGIORNAMENTO ORE 21.05 - Sciarpa della Lazio già al collo, sorriso stampato in faccia: Taylor è appena arrivato a Roma, dove all'aeroporto di Ciampino c'erano alcuni tifosi, pronti a dargli il benvenuto e ad accoglierlo col solito calore nel suo primo giorno da biancoceleste.
È sbarcato a Roma Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese classe 2002 è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio: si trasferisce dall'Ajax a titolo definitivo per circa 18 milioni di euro. Domani mattina farà le visite mediche a Villa Mafalda e poi i test atletici all'Isokinetic, dopo di che andrà a Formello per mettere la firma sul suo contratto con il club biancoceleste. Di seguito le foto e il video del suo arrivo.