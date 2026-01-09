Verona - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
09.01.2026 12:10 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Reduce dal match pareggiato contro la Fiorentina, non esente dalle ormai consuete polemiche arbitrali, la Lazio si prepara a inaugurare il girone di ritorno al Bentegodi contro il Verona, alla ricerca del primo successo del 2026.
La sfida è in programma alle 18:00 di domenica 11 gennaio e a dirigerla sarà Marco Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Mastrodonato e Bianchini, con Arena in veste di IV Uomo e la coppia Meraviglia - Fabbri in sala Var. Di seguito la designazione completa:
Arbitro: Guida.
Assistenti: Mastrodonato - Bianchini
IV Uomo: Arena
VAR: Meraviglia
AVAR: Fabbri