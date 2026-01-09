Lazio, l’ex Sardo in un top club di A: arriva la conferma
09.01.2026 16:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Jacopo Sardo torna in un club di Serie A. L'ex calciatore della Lazio Primavera ha trovato un accordo per lasciare il Monza, a cui si era unito solo quest'estate e con cui non ha mai debuttato né in Serie B e né in Coppa Italia.
Per questo ha deciso di spostarsi altrove firmando con il Milan Futuro. A confermarlo è stata la pagina Instagram @pallaocampo, riportando che il calciatore ha siglato un contratto fino al 2029.
Inizia una nuova esperienza, quindi, per il classe 2005, che era già stato cercato dal club rossonero nell'estate del 2024, in cui poi si è trasferito al Saarbrucken in Germania.
