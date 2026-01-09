Lazio, Cragnotti e il messaggio ai tifosi: "Ecco cosa voglio dirvi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sergio Cragnotti, nel giorno del 126° compleanno della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Lo storico ex presidente biancoceleste ha parlato di passato e presente, aggiungendo nel finale un augurio alla squadra e un messaggio rivolto ai tifosi. Ecco di seguito le sue parole nel corso dell'intervento:

“Sono preoccupato perché l’età avanza e gli anni sono tanti. Speriamo di proseguire bene con ottima salute, alla Lazio auguro un grande cammino. Speriamo che possa riprendersi da questo momento, ma credo che ce la farà”.

“La prima immagine che ho della Lazio se chiudessi gli occhi? Di grosse soddisfazioni e vittorie importanti come quella della Supercoppa in cui battemmo il Manchester. Vittorie memorabili che rimarranno nella storia della società”.

“Ai tifosi dico che la nostra Lazio ha avuto momenti particolarmente felici e altri meno, ma ha sempre avuto vicino una grande tifoseria e un grande sostegno da parte di laziali. Credo che questo debba avvenire anche per il futuro perché la Lazio senza il proprio tifoso non esiste. Auguro ogni bene a questa società e i successi”.