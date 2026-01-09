Lazio, il messaggio di Briga: "Al mio primo amore". E la stoccata a Lotito
Il 126° anno della Lazio cade in un momento delicato, la squadra sta riscontrando qualche difficoltà in campionato e i tifosi non sono affatto soddisfatti della gestione da parte della società. Nonostante questo, non hanno mai esitato a schierarsi al fianco della propria squadra.
Nel giorno del compleanno hanno ribadito a gran voce il loro amore per i colori biancocelesti, si è unito al coro anche Briga che con un messaggio su "X" ha fatto gli auguri alla Lazio rifilando una stoccata anche al presidente Lotito. Queste le parole: "Tanti Auguri al mio primo Amore Nella speranza di non vedere mai più certi soggetti a “rappresentare” la mia Lazio".
