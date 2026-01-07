Calciomercato Lazio | Isaksen, addio possibile: lo scenario

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato invernale della Lazio è nel vivo. Dopo gli addii di Castellanos e quello prossimo di Guendouzi, tra i possibili partenti di gennaio, infatti, c’è anche Gustav Isaksen. L’esterno danese non è considerato assolutamente incedibile dalla società e, più in generale, in questa fase alla Lazio non ci sono giocatori intoccabili: di fronte a un’offerta congrua, chiunque può essere messo sul mercato. Una linea chiara che riguarda l’intera rosa e che apre a scenari anche inattesi durante questa finestra di gennaio. Isaksen è uno dei calciatori biancocelesti che ha più mercato in assoluto.

Il suo profilo continua a essere seguito con attenzione soprattutto in Germania e in Inghilterra, dove diversi club apprezzano le sue caratteristiche. Qualora dovesse arrivare un’offerta compresa tra 25 e 30 milioni di euro, la Lazio sarebbe pronta a prenderla seriamente in considerazione anche a gennaio. Una cifra ritenuta adeguata al valore del giocatore e che consentirebbe al club di effettuare valutazioni importanti in ottica di equilibrio economico e possibili reinvestimenti. Il futuro di Isaksen resta dunque da monitorare.

