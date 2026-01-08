Lazio, Ratkov e il giocatore serbo preferito: ecco chi è - VD

Petar Ratkov ha ufficialmente iniziato la sua avventura con l'aquila sul petto. L'attaccante è arrivato nella serata di ieri e oggi ha svolto le visite mediche prima della firma del contratto.

Intanto il serbo ha già dovuto affronatre una ardua prova: ovvero quella di scegliere il suo calciatore serbo preferito che ha indossato la maglia della Lazio: "Basta o Kolarov? Basta. Basta o Djordjevic? Basta. Basta o Jugović? Jugović. Jugović o Stankovic? Stankovic. Stankovic o Mihajlovic? Mihajlovic. Mihajlovic o Milinkovic? Difficile ma dico Mihajlovic".

