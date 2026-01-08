Lazio, Ratkov e il giocatore serbo preferito: ecco chi è - VD
08.01.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Petar Ratkov ha ufficialmente iniziato la sua avventura con l'aquila sul petto. L'attaccante è arrivato nella serata di ieri e oggi ha svolto le visite mediche prima della firma del contratto.
Intanto il serbo ha già dovuto affronatre una ardua prova: ovvero quella di scegliere il suo calciatore serbo preferito che ha indossato la maglia della Lazio: "Basta o Kolarov? Basta. Basta o Djordjevic? Basta. Basta o Jugović? Jugović. Jugović o Stankovic? Stankovic. Stankovic o Mihajlovic? Mihajlovic. Mihajlovic o Milinkovic? Difficile ma dico Mihajlovic".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide