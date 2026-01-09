Verona - Lazio, i tifosi rispondo presente: il parziale sui tagliandi venduti
Archiviato il pareggio con la Fiorentina, nel turno infrasettimanale dell'Epifania, la Lazio torna nuovamente in campo per affrontare il Verona al Bentegodi. Gara importante per i biancocelesti, a caccia di punti per poter smuovere la classifica e avvicinarsi il più possibile alla zona Europa.
Anche stavolta, la squadra di Sarri potrà contare sul supporto dei propri tifosi in trasferta. La vendita dei tagliandi procede e, come appreso dalla nostra redazione, al momento sono stati venduti 2180 biglietti. Dato che potrebbe crescere nelle prossime ore considerando la partita è in programma domenica 11 gennaio alle 18.
