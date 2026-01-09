Lazio, il pres. della Regione Rocca: "I tifosi lo meritano un nuovo stadio"
A margine dell'evento andato in scena al 'Parco dei Daini' per celebrare il 126° compleanno della Lazio, Francesco Rocca, presidente della Regione e tifoso biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel:
“Per la città e per tutta la Regione la storia della Lazio e le sue tradizioni sono indissolubilmente legati a questo territorio e ai valori stessi dello sport. Leggendo la storia della Lazio c’è un pezzo di storia dell’Italia”.
“Da tifoso biancoceleste è un doppio orgoglio poter festeggiare ogni anno il compleanno e sapere che questa squadra rimane ancorata a dei valori solidi”.
“Lavoriamo a testa bassa per lo stadio. Il presidente Lotito ha preso degli impegni e noi seguiremo con attenzione, trasparenza e celerità l’iter. Credo che i tifosi della Lazio meritino un luogo tutto loro per poter festeggiare in un luogo tutto loro per poter festeggiare mi auguro presto nuovi successi”.