Calciomercato Lazio | Raspadori, Sarri spiega: "Ci ho parlato e..."
07.01.2026 23:54 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
In conferenza stampa Sarri, oltre a analizzare gli episodi in Lazio - Fiorentina, ha risposto anche alcune domande di mercato. In tal senso, parlando di Raspadori - accostato al club biancoceleste nel corso delle ultime settimane - il tecnico ha chiarito: "Ci ho parlato tempo fa come in tante altre situazioni dicendogli solo quello che secondo me è un centravanti, lo pensa anche lui. Non ho fatto una trattativa per lui, ci ho parlato diverse settimane fa”.
