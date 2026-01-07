Calciomercato Lazio | Raspadori, Sarri spiega: "Ci ho parlato e..."

In conferenza stampa Sarri, oltre a analizzare gli episodi in Lazio - Fiorentina, ha risposto anche alcune domande di mercato. In tal senso, parlando di Raspadori - accostato al club biancoceleste nel corso delle ultime settimane - il tecnico ha chiarito: "Ci ho parlato tempo fa come in tante altre situazioni dicendogli solo quello che secondo me è un centravanti, lo pensa anche lui. Non ho fatto una trattativa per lui, ci ho parlato diverse settimane fa”.

