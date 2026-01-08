Calciomercato Lazio | Timber in biancoceleste? Il punto di Abbate

Si aggiunge anche Timber alla lista di mercato della Lazio? La società biancoceleste si sta guardando intorno per rinforzare il proprio centrocampo e, stando alle ultime indiscrezioni, anche il giocatore del Feyenoord sarebbe finito nel mirino del club. A confermarlo, sottolineando anche la complessità del trasferimento, è stato Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale.

TAYLOR - "Quello di Taylor è un nome concordato insieme a Sarri al posto di Loftus-Cheek, e la Lazio si è mossa molto bene per chiudere l'affare. Taylor è molto forte, era seguito da tante squadre quest'estate, l'Ajax ha rifiutato 30 milioni per il giocatore e portarlo a Roma a 15+3 di bonus grazie alla scadenza è un gran colpo della Lazio".

TIMBER - "A me risulta che la trattativa per Timber del Feyenoord sia già quasi sfumata, o comunque in salita. Ci sono altre squadre oltre la Lazio su di lui".

MANDAS - "Il discorso Mandas Leali si è interrotto, il Genoa ha intenzione di virare su altro, quindi la Lazio probabilmente tratterrà il portiere greco".

MALDINI E ISAKSEN - "Per il vice-Zaccagni Fabiani ha in mente solo Daniel Maldini. Ha intenzione di prenderlo in prestito secco, e l'Atalanta potrebbe farlo. Se non c'è il prestito secco non si fa nulla, Insigne rimane l'ultima scelta se non va in porto nulla. Isaksen? Non parte se non arrivano 20 milioni di euro di offerta. La Lazio chiede 25, ma già a 20 chiudi. In qualsiasi caso non stanno arrivando offerte".

TAVARES - "Per Tavares la Lazio sta rifiutando tante offerte perché stanno arrivando prestiti onerosi con un riscatto basso. La Lazio lo lascia partire solo se con i soldi di Tavares può anticipare Pedraza".