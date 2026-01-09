Calciomercato Lazio | Belahyane e Mandas piacciono al Toro: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Prime due cessioni messe a segno, Castellanos e Guendouzi, e primi due arrivi, Ratkov e Taylor, a rinorzare la rosa di Sarri. La Lazio si è mossa in anticipo in questo mercato di gennaio e la società ha intenzione di mettere a segno altri colpi in entrata anche se, per farlo, serviranno altre cessioni.

Tra queste, come vi avevamo anticipato, c’è quella di Belahyane, sul quale c’è l’interesse di Torino e Nizza. Lo riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio chiede 10 milioni per il cartellino. Più difficile invece la questione legata a Mandas, altro giocatore che vorrebbe Baroni. A Formello non hanno intenzione di cedere il greco e poi spendere altri soldi per acquistare un vice e quindi la cessione al momento è lontana a meno che non si concretizzi uno scambio.

Considerando che anche Isaksen non è incedibile, ma la Lazio parte da 20 milioni, allora potrebbe tornare di moda Ngonge e qui potrebbe concretizzarsi uno scambio con Mandas.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.