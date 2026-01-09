Calciomercato Lazio | Sarri vuole subito Pedraza: ma dipende da Tavares
RASSEGNA STAMPA - Cambio a sinistra. L'esperienza di Nuno Tavares alla Lazio ormai è ai titoli di coda; per questo la società biancoceleste ha già bloccato Pedraza per giugno, con cui c'è un pre-accordo. Ha il contratto in scadenza con il Villarreal, salvo nuove indicazioni sbarcherà nella Capitale solo a fine stagione.
Come riportato da Il Messaggero, Sarri vorrebbe anticipare il suo arrivo e averlo subito a disposizione. Ma il club spagnolo chiede un indennizzo per 'liberarlo' subito. Per farlo, però, prima la Lazio dovrebbe cedere Tavares a titolo definitivo. Sono già state rifiutate due offerte di prestito con diritto di riscatto da Besiktas e Zenit.
Il terzino spera ancora nell'Al-Ittihad di Conceicao, che qualche settimana fa si era interessato al suo profilo. Solo la sua cessione può sbloccare l'arrivo dello spagnolo.