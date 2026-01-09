Lazio, la festa per i 126 anni continua: l'evento a Parco dei Daini
RASSEGNA STAMPA - La festa per i 126 anni della Lazio continua. Al brindisi di questa notte a Piazza della Libertà, come ormai è consuetudine, seguirà una simbolica giornata per celebrare al meglio questo traguardo. Alle 11, ricorda il Corriere dello Sport, presso il Parco dei Daini, ci sarà una cerimonia dedicata alle origini e all'identità biancoceleste. Un evento che si terrà nel Parco situato a Villa Borghese, uno dei primi campi utilizzati dal club nei primi anni del Novecento. L'unico tra i campi storici, tra l'altro, a essere ancora oggi adibito a parco pubblico. Nel corso della manifestazione ci sarà anche lo scoprimento di una targa commemorativa.
All’appuntamento, come specificato nel comunicato diramato nei giorni scorsi, parteciperanno “autorità istituzionali, rappresentanti della prima squadra maschile e femminile, più una rappresentanza simbolica dei tifosi, nel segno di una partecipazione ordinata e condivisa”.
