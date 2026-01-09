Calciomercato Lazio | Isaksen rischia, può essere ceduto. E il sostituto…
RASSEGNA STAMPA - Nessuno sembra essere più intoccabile in questa Lazio. Dopo che sono già partiti Castellanos e Guendouzi, altri giocatori rischiano. Tra questi c’è soprattutto Gustav Isaksen, che potrebbe anche lasciare la Capitale a gennaio.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il danese non sarebbe affatto intoccabile, anzi. Per l’offerta giusta potrebbe trasferirsi altrove: serve una proposta da almeno 20 milioni di euro. In quel caso la Lazio potrebbe seriamente pensare alla sua cessione.
Per sostituirlo, come scrive lo stesso quotidiano, potrebbe tornare di moda Ngonge del Torino ma di proprietà del Napoli (prestito con diritto di riscatto). Con i granata ci sarebbe un vero e proprio incastro che comprenderebbe anche Ilic, Mandas e Belahyane.