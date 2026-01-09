Calvarese sugli arbitri: "Abbassiamo i toni! Tutti devono aiutare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Tengono banco le polemiche relative al mondo arbitrale in Serie A, soprattutto in casa Lazio dopo gli episodi avvenuti nella gara contro la Fiorentina. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, sul tema è intervenuto l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Di seguito le sue parole.

"È assolutamente necessario abbassare i toni, per due motivi. Il primo: si è appena chiuso il girone d’andata e ne manca un altro… Il secondo: è uno dei campionati più difficili e competitivi degli ultimi anni, da qualunque parte lo si guardi, scudetto, Europa e retrocessione. Quindi bisogna abbassare i toni, azzerare le polemiche, perché sennò in fondo non ci si arriva. Sono un appassionato di Premier: le assicuro che arbitri e Var non sono messi alla gogna come da noi. E le loro unità non le ritengo migliori dei nostri arbitri".

"Bisogna che tutti aiutino gli arbitri, e per tutti intendo club, dirigenti, calciatori, allenatori, addetti ai lavori in generale, giornalisti e anche sui social. La strada centrale, senza prendere tangenziali, è questa. E un’altra cosa: gli arbitri devono fare la propria parte ovviamente, mettere la barra a dritta ed avere dei punti centrali, di riferimento, solidi, granitici".