Calciomercato Lazio | Baroni piomba su Mandas e Belahyane: il punto
La porta scorrevole della Lazio continua ad aprirsi e chiudersi. Il primo acquisto è stato quello di Petar Ratkov, centravanti proveniente dal Salisburgo, al quale farà seguito l'arrivo in serata di Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax.
Attenzione anche a un altro colpo. Sì perché in mediana gli arrivi non sembrerebbero essere terminati, con l'obiettivo numero uno in questo momento targato Alex Toth del Ferencvaros.
Occhio alle uscite. Il Torino si sta muovendo sul mercato in queste ultime ore con Marco Baroni che avrebbe puntato Reda Belahyane e Christos Mandas. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club granata avrebbe chiesto i due giocatori solo in prestito, ma la Lazio non gradisce questa formula. Da capire se la società di Cairo deciderà di muoversi diversamente.