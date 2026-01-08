Calciomercato Lazio | L’Atalanta accelera su Giovane. E ora Maldini…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio, dopo l’acquisto di Ratkov (che oggi ha sostenuto le visite mediche) e l’ufficialità di Taylor (in attesa del suo arrivo e delle firme), continua a guardare avanti lavorando su altre piste. Una di queste è quella che porta a Maldini dell’Atalanta. Il figlio d’arte, come vi avevamo già raccontato, è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Fabiani che vuole chiudere l’affare il prima possibile.

In tal senso, una spinta potrebbe arrivare anche dal fatto che la Dea vuole stringere per l’acquisto di Giovane dal Verona. Finito anche in orbita Lazio come "piano b". Come riporta Gianluca Di Marzio, il club sta provando in queste ore a chiudere l’affare. La volontà è quella di anticipare anche un’eventuale mossa della Roma che aveva palesato il suo interesse nei confronti del brasiliano. C’è da capire se i nerazzurri proveranno ad affondare il colpo già nella giornata di oggi, situazione che va monitorata.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE