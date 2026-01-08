Lazio, Pedro taglia un nuovo traguardo e ringrazia i tifosi - VIDEO
08.01.2026 21:09 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Pedro, protagonista del pareggio in extremis conquistato dalla Lazio contro la Fiorentina, ha festeggiato via social un nuovo traguardo raggiunto: 200 gol in carriera.
"200 gol in carriera, e sono orgoglioso di essere diventato anche il calciatore piu‘ anziano ad andare in gol con la Lazio in Serie A. Due traguardi molto speciali nella stessa serata. Grazie ai compagni, allo staff e a tutti i tifosi. Questi traguardi sono anche vostri!" è il messaggio che si legge sotto il video che ripercorre le duecento reti.
