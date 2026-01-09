Calciomercato | Milan a un passo da un ex Lazio Primavera: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan progetta il proprio futuro. In questa sessione invernale di calciomercato, la dirigenza rossonera sta sondando tutte le opportunità possibili per provare a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, ma non solo: i meneghini ricercano anche giovani prospetti per dare al Milan Futuro dei giovani calciatori per il campionato di Serie D. E in queste ore, il club di Via Aldo Rossi sta chiudendo per un Lazio dalle ottime qualità.

Come viene riportato su X da Matteo Moretto, il Milan è al lavoro per rinforzare anche il progetto Milan Futuro in questo inizio di gennaio 2026 ed è pronto a chiudere per Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 del Monza. Non è una novità come profilo nei pensieri della dirigenza meneghina: infatti, già nell'estate del 2024 - quando era in uscita dalle giovanili della Lazio -, Sardo è stato cercato dal Milan, prima di firmare per il Saarbrucken.

Dopo l'esperienza in 3.Liga in Germania (180 minuti complessivi e 3 goal in due partite), Sardo è passato al Monza. In questa stagione, con la maglia della formazione brianzola, il giovane calciatore italiano non ha trovato spazio nemmeno per un minuto né in Serie B né in Coppa Italia.

Nato come giocatore di basket, Sardo ha avuto un'evoluzione calcistica che l'ha portato a essere una mezzala estremamente duttile. Ha abbandonato la palla a spicchi solo nel 2022 per poi unirsi alla Lazio U17. Sarri, entusiasta delle sue qualità, lo ha anche portato con sé in Arabia Saudita per un'edizione della Supercoppa Italiana. Ben presto, però, potrebbe nuovamente spostarsi per trasferirsi a Milano, sponda rossonera.