Lazio | Ratkov - Taylor, doppio colpo lampo: tra i più veloci dell’era Lotito

La Lazio ha messo il piede sull’acceleratore, sono già arrivati i primi due rinforzi e ne arriveranno anche altri. Dopo le cessioni di Valentin Castellanos e Matteo Guendouzi, che hanno permesso alla Lazio di incassare circa 60 milioni di euro, sono arrivati alla corte di Maurizio Sarri due talenti come Petar Ratkov e Kenneth Taylor, rispettivamente dal Salisburgo e dall’Ajax.

Il club biancoceleste si è mossa repentinamente, e non è per nulla scontato. Storicamente, infatti, la Lazio non è così efficiente durante la sessione invernale di calciomercato. Infatti, questi due acquisti suonano quasi come un’anomalia, rientrando anche nella lista degli acquisti più ‘veloci’ di gennaio nell’era Lotito.

In questa classifica, Sergio Floccari è stabilmente al primo posto essendo arrivato a Roma il 4 gennaio 2010. Petar Ratkov rientra nella top 3, secondo solo a Martin Caceres. Kenneth Taylor, invece, esce appena dalle prime tre posizioni ma rientra comunque tra i primi a raggiungere Formello nei primi giorni dell’anno. Una bella anomalia.