Lazio, Sarri: "Arbitri? La situazione è preoccupante. Siamo frustrati"

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è atteso in conferenza stamoa. Di seguito le sue parole.

È più scontento per la rimonta della Fiorentina dopo la buona prestazione del primo tempo o per i torti arbitrali?

“Arbitri? Anche nello spogliatoio la sensazione è la stessa. Se si riducesse ai soli due episodi di stasera penserebbe a una serata no, ma gli episodi sono tanti. I giocatori si sentono frustrati, è chiaro che possano innervosirsi. La situazione è questa, non si può influire, è inutile spenderci ammonizioni ed espulsioni. Non è risolvibile da parte nostra, è una situazione preoccupante”.

Cosa pensa delle cessioni? E dell’arrivo di Ratkov?

“Ratkov non lo conosco, non seguo il campionato austriaco. Vediamo pregi e difetti, se la società l’ha preso probabilmente lo conosce. La mia non vuole essere una critica, non lo conosco e non penso sia una cosa strana perché di allenatori che hanno tempo per vedere il campionato austriaco non ce ne sono. Non a caso nelle società ci sono sette-otto scout che fanno questo di lavoro, al Chelsea ce n’erano più di trenta. Castellanos e Guendouzi erano molto importanti per noi, se arrivano delle offerte di stipendi che noi non possiamo pareggiare e né avvicinare, è chiaro che vogliono andare via. Guendouzi era una dei 7-8 su cui pensavo di costruire la squadra, il giocatore mi ha spiegato tutte le motivazioni e sono comprensibili”.

Ha parlato con Raspadori?

“Ci ho parlato tempo fa come in tante altre situazioni dicendogli solo quello che secondo me è un centravanti, lo pensa anche lui. Non ho fatto una trattativa per lui, ci ho parlato diverse settimane fa”.

Crede che si debba semplicemente constatare la difficoltà della classe arbitrale e accettare gli errori?

"Capirei se ci fossero degli errori da entrambe le parti, anche con un paio di episodi a nostro favore. Questo però non accade, la situazione è quella che stiamo vivendo".

Che spiegazione si dà sugli arbitri?

“Penso che sia la stessa spiegazione che ti dai tu”.