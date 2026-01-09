Caos arbitri, Cassano difende la Lazio: "C'è malafede!"
09.01.2026 13:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Antonio Cassano non ci sta. Intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, l'ex centravanti di Roma, Sampdoria e Real Madrid si è lasciato andare in un attacco duro contro la classe arbitrale, con un'attenzione particolare a ciò che è successo durante Lazio - Fiorentina. Ecco di seguito il suo sfogo:
"Devono togliere il VAR. Zappi e Rocchi si devono dimettere, non capiscono niente. Siamo arrivati a un punto in cui non si può non pensare alla malafede. Anche ciò che è successo in Lazio - Fiorentina è una follia".
