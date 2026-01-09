Ajax, Grim su Taylor: "È stato molto importante per noi. Alla Lazio..."
09.01.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In conferenza stampa il tecnico dell'Ajax Fred Grim ha parlato della situazione del club e della strategia del mercato, soffermandosi in particolare sulla cessione di Kenneth Taylor, passato alla Lazio.
Di seguito le sue parole: "Kenneth (Taylor, ndr.) è stato molto importante per noi. Altrimenti, non avrebbe ottenuto un trasferimento del genere (alla Lazio, ndr.). Abbiamo diversi centrocampisti per sostituirlo".
"Alcuni giocatori hanno dimostrato di essere pronti già prima della sosta invernale, come Jorthy Mokio e Sean Steur. Valuteremo di settimana in settimana come gestire la situazione".
