Lazio, Baas (Sky Sport): "Ratkov? Sono sorpreso. Somiglia a..."

La Lazio ha preso il suo nuovo attaccante. Sarà Petar Ratkov a prendere il posto del Taty Castellanos, ceduto negli scorsi giorni al West Ham. Per presentare all'ambiente biancoceleste il classe 2003 serbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky Sport Austria, Mathias Blaas.

CARATTERISTICHE - "È diverso rispetto a Castellanos. Forte di testa. Segna, ma spesso si divora i gol. O fa gol belli o se li mangia. Gli manca un po’ di cattiveria. La verità è che sono rimasto sorpresa che si trasferisca alla Lazio. Il campionato austriaco è diverso rispetto all’italiano. Giocava nella squadra più forte d’Austria. Ha bisogno di una squadra che crossi molto, faccio fatica a pensare che segni subito molto. Non gioca da un mese, quindi rientrare con una nuova squadra non sarà semplice”.

I NUMERI IN AUSTRIA - “In Austria il Salisburgo ha vinto il campionato per dieci anni. Poi ha smesso di vincere ed è uno di quelli che non ha fatto bene. Forse avrebbe dovuto cambiare in estate, non a stagione in corso. In 99 partite ha segnato 22 gol e spesso ha segnato in Coppa d’Austria e in campionato, in Europa ha segnato pochissimo”.

PARAGONI - “Non è della categoria di Haaland e Sesko. Sono giocatori che hanno segnato tantissimo e vedevi che avrebbero fatto strada. Mi sembra più un Okafor, un giocatore che può andare in una squadra più forte ma non per fare il titolare. Se somiglia Dzeko? Gli manca il peso e il fisico. Può crescere perché ha 22 anni, ma gli servirebbe tempo. Poi deve avere più cattiveria. Mi sembra più un giocatore alla Colombo”.