Lazio, l'entusiasmo della fidanzata di Taylor: il messaggio social - FT
08.01.2026 21:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Taylor è da poco atterrato nella Capitale, pronto per diventare un nuovo giocatore della Lazio, e presto sarà raggiunto anche dalla fidanzata, Jade Anna, che intanto via social ha condiviso qualche scatto facendo intuire l'entusiasmo per questa nuova avventura in Italia.
"Penso che tu conosca già la nostra prossima tappa, quindi andiamo!" è la frase che si legge nella story pubblicata su Instagram pochi minuti fa. L'immagine di una grande valigia in cui, oltre ai vestiti, ci sono anche aspettative e sogni di una coppia di ragazzi.
