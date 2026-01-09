Zaccagni: "La Lazio ti entra dentro. Orgoglioso di esserne il capitano"

TUTTOmercatoWEB.com

Tra i presenti all'evento tenutosi al 'Parco dei Daini' per il 126° compleanno della Lazio c'era anche Mattia Zaccagni, il capitano biancoceleste, che per l'occasione parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

“È un grande orgoglio essere qui, perché si percepisce e respira la storia di questa società. La Lazio è nata in questi spazi qui e per noi è un onore essere qua e dobbiamo goderci la giornata

“Deve essere un motivo d’orgoglio portare avanti questa matricola, perché è storia che si tramanda da anni ed è bello vederla stampata su questa targa”.

“L’ho sempre ribadito: la Lazio è qualcosa che ti entra dentro. Magari a vederla da fuori non ti rendi conto di ciò che è. Per questo sono orgoglioso di essere in primis un giocatore della Lazio e anche il capitano”

“Quello che vogliamo noi giocatori è dare più gioie possibili ai nostri tifosi: ora dobbiamo ricompattarci. Sono andati via dei nostri compagni e sono arrivati dei giocatori nuovi che dobbiamo aiutare a inserirsi”.