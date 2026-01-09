Lazio, Cataldi a LSR: "Abbiamo una data e un luogo, la storia va tramandata"
A margine dell'evento presso 'Parco dei Daini', in occasione dei 126 anni della Lazio, Danilo Cataldi - presente insieme a Zaccagni in rappresentanza della squadra - ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio. Eccole di seguito:
"126 anni? Un orgoglio, qualcosa di bello che tramandiamo. Siamo contenti, abbiamo una data, un luogo, un giorno, e questo va tramandato, è una cosa importante. Fascia da capitano? Ti dà responsabilità, cerco di metterla nel campo, di far capire alle persone che non sono di qui. Una responsabilità pesante, ma cerco di farlo nel migliore di modi. La nostra è una storia importante e, a prescindere dai momenti.. anche quelli brutti sono significativi. Se ripensiamo agli spareggi, ad esempio, è qualcosa impresso nella nostra storia che ha apportato anche maggior valore. Mi auguro che la storia venga sempre tramandata, nell’immediato futuro che la squadra possa ottenere grandi risultati".