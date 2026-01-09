Lazio, Lotito torna su Greenwood: il retroscena sul (mancato) acquisto
09.01.2026
In occasione della festa per i 126 anni della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha parlato anche del calciomercato: i calciatori acquistati, i colpi che si faranno da qui alla fine della sessione invernale, ma è tornato a esprimersi anche su qualche trattativa non andata a buon fine. Come quella per Mason Greenwood, andato al Marsiglia dopo il lungo corteggiamento della Lazio.
Sul tema, il patron biancoceleste ha spiegato: "Greenwood ho fatto di tutto per prenderlo, lui è voluto andare in Francia. Perché? La colpa è anche dell'ambiente. Ve lo ripeto: se l'ambiente crea tutto questo caos, la gente preferisce stare in un posto più tranquillo".
