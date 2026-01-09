"La prima della Capitale": la Lazio e il messaggio d'amore di Radu - FOTO
09.01.2026 12:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Ha appeso gli scarpini al chiodo, ma Stefan Radu continua a essere laziale nell'anima. L'ex calciatore è ormai una presenza fissa allo stadio, sia all'Olimpico che in trasferta.
E oggi, in occasione dei 126 anni di storia del club biancoceleste, non poteva mancare il suo messaggio. Ricondividendo lo splendido video pubblicato sui canali ufficiali del club, Radu ha fatto gli auguri alla Lazio, per poi aggiungere una breve ma significativa frase, incisa da sempre nel cuore e nella testa di ogni tifoso. "La prima squadra della Capitale", ed è il vanto più grande.
