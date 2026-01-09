Tanti auguri Lazio, un amore lungo 126 anni: il video social
09.01.2026 11:20 di Simone Locusta
Tanti auguri Lazio. Un volo lungo 126 anni, condito di alti e bassi, ma sempre nel segno della passione dei propri tifosi e di una storia all’altezza del simbolo che rappresenta.
Una storia, quella della Lazio, che ha toccato vette altissime, ma anche episodi negativi. Ognuno di essi hanno contribuito a costruirla, sono talmente tanti che è impossibile citarli tutti.
La Lazio ci ha provato, o almeno per buona parte, inserendo instantanee dei momenti più iconici, pochi secondi a episodio, l’uno dopo l’altro, fino a costruire in meno di due minuti un video celebrativo per il compleanno della prima squadra della Capitale. Di seguito il video social del club.
