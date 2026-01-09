Lazio, Lotito blinda il club: il commento su un'eventuale cessione

09.01.2026
Il presidente Claudio Lotito ha parlato a ruota libera a margine dell'evento tenutosi presso il 'Parco dei Daini' in occasione del 126° compleanno della Lazio.

Il patron biancoceleste si è soffermato, tra le altre cose, anche sul calciomercato, rispondendo a una domanda su eventuali altri colpi e chiarendo, ancora una volta, come la società non sia in vendita. Queste le sue parole:

"Se avessimo fatto il mercato in estate, saremmo in una situazione completamente diversa. Quanti altri colpi? Farà quello che serve. La società non è in vendita, non è scalabile. Non me ne vado. Arriveranno altri acquisti? Arriverà quello che deciderò io, punto".

