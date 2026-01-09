Formula 1 | Ferrari, caos totale: Mercedes col "trucco", 2026 salta tutto?
09.01.2026 13:55 di Giovanni Parterioli
Caos totale in Formula 1 dove è in corso una guerra che potrebbe cambiare completamente il funzionamento del Mondiale di Formula 1 2026 ormai alle porte. La guerra è fra la Ferrari, la Mercedes e la FIA per un presunto "trucco" Mercedes che potrebbe portare a un caos totale. Vediamo insieme le ultime novità che potrebbero cambiare lo scenario in cui il prossimo anno opereranno Hamilton e Leclerc desiderosi di ribaltare la classifica 2025. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> F1 2026, GUERRA FERRARI <<<