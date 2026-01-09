Lazio, Sarri è un 'fuoriclasse': l'elogio di Lotito al tecnico

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha preso parte all'evento tenutosi al 'Parco dei Daini' in occasione del 126° compleanno del club biancoceleste, a margine del quale ha risposto alle domande a lui poste dai giornalisti presenti.

Parlando del mercato e del ringiovanimento della rosa, Lotito ha speso parole al miele per Maurizio Sarri, evidendiando le qualità l'abilità del tecnico di formare giocatori giovani. Queste le sue parle:

"Sarri è un fuoriclasse nella formazione, nel trasformare i giocatori. Se un giocatore ha 23-24 anni, può essere trasformato. Per questo stiamo ringiovanendo la rosa".

