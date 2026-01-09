Lazio, Sarri è un 'fuoriclasse': l'elogio di Lotito al tecnico
09.01.2026 13:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha preso parte all'evento tenutosi al 'Parco dei Daini' in occasione del 126° compleanno del club biancoceleste, a margine del quale ha risposto alle domande a lui poste dai giornalisti presenti.
Parlando del mercato e del ringiovanimento della rosa, Lotito ha speso parole al miele per Maurizio Sarri, evidendiando le qualità l'abilità del tecnico di formare giocatori giovani. Queste le sue parle:
"Sarri è un fuoriclasse nella formazione, nel trasformare i giocatori. Se un giocatore ha 23-24 anni, può essere trasformato. Per questo stiamo ringiovanendo la rosa".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.