Lazio, Gualtieri sul Flaminio: "Siamo pronti per far partire l'iter" - VIDEO

A margine dell'evento al Parco dei Daini, per festeggiare i 126 anni della Lazio, ha parlato il sindaco di Roma. Queste le parole di Gualtieri sulla celebrazione e sullo stadio: "Questa targa ricorda che il Parco dei Daini è stato il primo luogo, stadio se così possiamo chiamarlo, dove la Lazio ha giocato per alcuni anni e poi anche la volontà di intraprendere un percorso di adozione per la cura e la manutenzione di questo luogo".

STADIO - “Il presidente ha annunciato che sta per presentare il completamento della documentazione che serve per far partire l’iter e quindi siamo soddisfatti. Un passaggio importante, noi lo valuteremo e ci auspichiamo che anche la Lazio possa avere lo stadio. Come la Roma che l’ha già avviato”.

