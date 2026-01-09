Gualtieri a LSR: "Pronti a sostenere la Lazio sul Flaminio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio in occasione dell'evento per i 126 anni del club che ha avuto luogo questa mattina al 'Parco dei Daini'. Ecco le parole del primo cittadino, anche sul Flaminio:

"La Lazio ha una storia importante, molto radicata all’interno dello sport italiano e in questa città. Un club antichissimo, che festeggia il 126° anniversario, che ha anche questa caratteristica associativa, di Polisportiva. Bella questa scelta di apporre una targa qui al Parco dei Daini, ma in qualche modo anche curarlo, farlo vivere come un luogo pubblico aperto ai cittadini. Un bellissimo gesto, ho partecipato con grande piacere a quest’evento. Bello anche che la Lazio voglia tenere questa dimensione sociale del proprio ruolo.

I tifosi mi dicono ‘facce lo stadio’. Io rispondo che lo stadio devono farlo le società. L’amministrazione però dev’essere attenta e in grado di aiutare e incoraggiare le società quando lo vogliono fare. Consideriamo una cosa positiva che due squadre di Roma si dotino di impianti sportivi, è un elemento importante per i tifosi e per le stesse società. Se poi si tratta di riqualificare zone della città, allora diventa ancora più importante. Questo vale per Pietralata, e può valere anche per il Flaminio, attualmente un luogo abbandonato. Oggi il presidente ha annunciato che sta per presentare la documentazione rimanente, noi l’aspettiamo con l’atteggiamento di trasparenza e attenzione nei confronti delle procedure che poi dovranno essere seguite".