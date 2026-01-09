Lazio, Basic lascia Villa Mafalda: "Ecco come sto" - FOTO&VIDEO
AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Terminati i controlli per Basic che in qusti minuti sta lasciando la clinica. Il centrocampista, uscendo dalla struttura ha detto: "Come sto? Sto bene, ma non benissimo".
Questa mattina, intorno alle 7.35, è arrivato presso Villa Mafalda il nuovo giocatore della Lazio, Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, che in questo momento sta svolgendo le visite mediche, successivamente si recherà all'Isokinetic prima della firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 2030.
BASIC A VILLA MAFALDA - Non è però l'unico giocatore della Lazio recatosi presso la clinica. Poche ore più tardi, infatti, è stato raggiunto da quello che sarà il suo compagno di squadra e di reparto Toma Basic. Fresco di rinnovo del contratto - ancora da ufficializzare - il classe 1996, dovrà sottoporsi a degli esami strumentali per comprendere l'entità dell'infortunio che lo ha costretto a fermarsi nel primo tempo di Lazio-Fiorentina.