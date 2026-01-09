Lazio, svelato il numero di maglia di Taylor: ecco la sua scelta - FOTO

09.01.2026
Kenneth Taylor è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista olandese arriva dall'Ajax per circa 18 milioni di euro (bonus compresi). Come riportato su X dal giornalista olandese Johan Inan, il classe 2002 indosserà la maglia numero 24 in biancoceleste. Di seguito il post.

