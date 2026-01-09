Lazio, svelato il numero di maglia di Taylor: ecco la sua scelta - FOTO
09.01.2026 13:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Kenneth Taylor è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista olandese arriva dall'Ajax per circa 18 milioni di euro (bonus compresi). Come riportato su X dal giornalista olandese Johan Inan, il classe 2002 indosserà la maglia numero 24 in biancoceleste. Di seguito il post.
Daar zul je 'm hebben! Kenneth Taylor heeft zojuist zijn krabbel onder 4,5-jarig contract gezet bij Lazio. De middenvelder kan zondag debuteren tegen Hellas. Dan zal hij voor het eerst in 16 jaar shirt van andere club dan Ajax dragen. Het blauw van Lazio met rugnummer 24 dus 🇮🇹✅ pic.twitter.com/8Fp7XlRUDr— Johan Inan (@JohanInan) January 9, 2026
