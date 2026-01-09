Brignano: "Da laziale ho sofferto, ma ho un compito..."

Enrico Brignano, rispondendo alle domande di piccoli fan, ha parlato della sua fede calcistica. L'attore e comico è tifoso della Lazio, ma in famiglia sono tutti romanisti e per questo ha spiegato: "Io sono tifoso ma col mestiere che faccio ormai non ci vado più allo stadio, ma ho un compito: convincere mio figlio di 4 anni a diventare della Lazio. È un compito difficilissimo perché a scuola lavorano tutti contro di me, c’è Riccardino il compagno suo che è della Roma e lui vuole diventare della Roma. Mia moglie è della Roma e mia figlia è della Roma, io sono da solo. E quindi, Lazio. A volte si gira. Gli ho comprato già la maglietta".

"Ma ho sofferto da laziale perché tendenzialmente nel racconto cinematografico chi è di Roma è della Roma. Tanti attori sono tutti della Roma, della Lazio siamo in tre o quattro. Mi sono dovuto subire l’umiliazione, insomma, ma l’oltraggio di mettermi la maglia della Roma una volta su un set. Ho saltato il pranzo. Mi sembra fosse Il medico in famiglia”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE