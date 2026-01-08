Sneijder su Taylor: "Credo la Lazio sia la scelta ideale"

Wesley Sneijder ha detto la sua sul trasferimento di Taylor alla Lazio. Queste le parole dell'ex calciatore: "Sì, credo che per lui sia un ottimo passo, la scelta ideale. Forse il Napoli sarebbe stato un salto troppo grande e avrebbe rischiato di finire di nuovo in panchina. Qui invece mi aspetto che trovi spazio, che giochi con continuità e che possa diventare un uomo chiave a centrocampo. Tra l'altro, si ritroverà in squadra con Tijjani Noslin che conosco molto bene. Gli auguro il meglio e ho ottime sensazioni su questo trasferimento perché, come dicevo, la Lazio non è tra le primissime in Italia, ma è subito dietro, una 'sub-top'. È l'ambiente giusto per compiere i prossimi passi nel suo percorso di crescita".

"Trovo ammirevole che abbia fatto una scelta del genere, perché la maggior parte dei giocatori preferisce aspettare la chiamata di un top club. Però bisogna essere realistici: lui lo è stato e ha pensato che questa fosse l'opzione migliore per poter puntare, in futuro, a un livello ancora più alto. La Serie A è il campioanto adatto a lui. Rispetto a Inghilterra o Spagna, credo che il calcio italiano gli si addica molto. È un contesto tatticamente organizzato, dove le squadre difendono bene, e in situazioni simili servono centrocampisti 'di gamba', capaci di inserirsi in area di rigore. Lui ha queste qualità, sa fare tutto questo. Perciò penso che ci si possa aspettare molto da lui".

